La carrossa de la Ràpita ‘Warhammer’ ha obtingut el primer premi del concurs en categoria visitant

Actualitzada 12/02/2018 a les 10:15

Calafell s’ha omplert de llum, color i música durant aquest cap de setmana amb el Carnaval Xurigué 2018. Un gran nombre de carrosses han desfilat, tot lluint les seves disfresses, tant pels passejos de Calafell poble i Calafell platja com per Segur de Calafell. Un cop acabades les rues en aquest municipi del Baix Penedès, l’Ajuntament ha donat a conèixer quines comparses i carrosses, locals i visitants, han guanyat el concurs del Carnaval Xurigué de Calafell 2018.Pel que fa a la categoria local de carrosses, el primer premi ha estat per Somnis de Disbauxa amb la carrosa Disney 1940, en la qual es pot veure un gran titella Pinotxo que mou totes les seves articulacions. El segon premi ha estat per Fantasy Cava, mentre que el tercer ha estat pels Popets de Calafell, que enguany s’han disfressar de hippies.L’Associació Las Vecinas, amb la comparsa Aloha Vecinas, ha guanyat el primer premi en la categoria local de comparses. L’Associació Passa-t’ho bé, enguany vestits d’Alícia al país de les meravelles, ha guanyat el segon premi, mentre que el tercer se l’ha endut La tribu de Mas Romeu amb la temàtica África en mas Romeu.En categoria visitant de carrosses s’ha proclamat guanyadora la Carrossa de la Ràpita amb la temàtica Warhammer. El segon premi ha estat pel carnaval de Clariana amb Jurassic Word, mentre que el tercer guardó ha estat per Greska Team, de Santa Margarida i els Monjos, amb la temàtica Carnaval de pel·lícula.Quant a les comparses visitants, Las Curritas de Cunit s’han alçat amb el primer premi amb la comparsa No estamos muertas. El segon premi s’ha atorgat a l’Associació La Màgia d’un Poble de Les Cabanyes, que enguany s’ha vestit de Fotosíntesi. Els Trapillos de Vilafranca del Penedès s’ha endut el tercer premi amb A ritme de plomes.