L'Arboç recupera el Ball de Carnaval després de més d'una dècada sense celebrar-se

A la rua, que tindrà lloc aquest diumenge, s’hi lluiran 31 carrosses i 6 comparses

Actualitzada 09/02/2018 a les 09:59

L’Arboç recupera, aquest 2018, el Ball de Carnaval, que no se celebra des de fa més de 10 anys. L’esdeveniment tindrà lloc a la Sala Polivalent el dissabte 17 de febrer a partir de les 11 de la nit. Per altra banda, i com cada any, el municipi gaudirà de la rua de Carnaval.La gran Rua del Carnaval de l’Arboç 2018 recorrerà els principals carrers de la població el proper diumenge, 11 de febrer, a partir de les 12 del migdia. En el recorregut pel municipi s’hi lluiran 31 carrosses i 6 comparses amb més d’un miler de participants.Els més petits també podran gaudir de la Rua i el Ball Infantil de Carnaval amb Chuso i els seus amics, que sortirà el 17 de febrer a dos quarts de 6 de la tarda des de la plaça Catalunya amb l’acompanyament dels trenets Rufino. El Ball Infantil i la batalla de confeti es realitzaran en acabar la rua al Local Arbosense.