Banyeres del Penedès celebra la Festa Major d'Hivern de Santa Eulàlia

L’Esbart serà un dels protagonistes de la celebració

Actualitzada 08/02/2018 a les 18:11

Aquest cap de setmana comença la Festa Major d’Hivern de Santa Eulàlia de Banyeres del Penedès i finalitzarà el dia 18 de febrer.El dissabte 10 de febrer, a les 14.30 hores, hi haurà la tradicional cargolada a la Societat Nova i per la tarda, la festa seguirà amb l'actuació musical de 'Fenya rai'. El diumenge, es celebrà la missa concert de la patrona, a l’església parroquial de Santa Eulàlia, amb el baríton Miguel Font- i el pianista Josep Mateu. El dilluns 12 de febrer tindrà lloc la missa solemne en honor a la patrona i per la tarda, es farà el carnaval infantil amb l'espectacle d'animació de Chuso i Chusito.El cap de setmana de 17 de febrer l’Esbart Santa Eulàlia de Banyeres del Penedès farà dues actuacions a la Societat Nova.