Usuaris de l'estació de Sant Vicenç de Calders es queixen del caos provocat per la inundació del pas soterrani

Rente assegura que el problema s'ha solucionat i que no hi ha hagut retards

06/02/2018 a les 16:31

Els usuaris de l'estació de Sant Vicenç de Calders (el Vendrell) s'han trobat avui amb el pas soterrani de les vies completament inundar per la pluja. Segons Renfe, els combois s'han desviat tots per la mateixa andana i, a hores d'ara, s'ha evacuat tota l'aigua del túnel. Tot i això, la inundació ha provocat cert «caos» a l'estació per manca d'informació, segons han denunciat els mateixos viatgers. Un dels usuaris assegura que la falta de concreció per la megafonia de l'estació ha fet que molts anessin d'una via a una altra sense saber ben bé on s'aturaria el seu tren. «Descontrol a l'estació de tren a conseqüència de la pluja, pas subterrani inundat, falta d'informació sobre les vies per les quals circulen les línies de tren, s'havia de travessar pas a nivell de fusta i com a conseqüència, perdre el tren i haver d'agafar el següent», denunciava un dels viatgers. «Avui ha estat patètic. El pas soterrani inundat i els trens entraven a l'estació per diferents vies i sense cap mena d'informació», es queixava una altra usuària