Salut inicia un programa de detecció precoç de càncer al Baix Penedès

Està dirigit a homes i dones de 50 a 69 anys i pretén reduir la mortalitat del càncer de còlon i recte

Actualitzada 02/02/2018 a les 13:51

El Servei Català de la Salut ha iniciat un programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte entre més de 19.000 persones del Baix Penedès, segons informa la Generalitat.Amb l'entrada del Baix Penedès, aquest programa estarà en funcionament a les deu comarques de la demarcació, i s'ha convidat a participar-hi a més de 120.000 persones.Ja han començat a enviar-se les primeres cartes d'invitació del programa, dirigides a homes i dones de 50 a 69 anys residents al Baix Penedès.L'objectiu és reduir la mortalitat per càncer de còlon i recte, que suma unes 250 defuncions anuals a Tarragona i més de 750 nous casos cada any.En el termini de dos anys, s'invitarà 19.000 persones de la comarca a participar-hi, amb la previsió de practicar 300 colonoscòpies anuals i detectar uns 25 càncers cada any, la majoria d'ells en estats inicials de la malaltia.El programa consisteix a fer-se un test de sang oculta en excrements, que es fa a casa i que no necessita preparació prèvia. En els casos que el test surt positiu es realitza una colonoscòpia per descartar l'existència d'un càncer o diagnosticar-lo i començar el tractament de forma ràpida. D'aquesta manera, es podran diagnosticar càncers en fases precoços quan encara tenen una alta probabilitat de curació.Les persones que desitgin participar hauran d'anar al seu centre per recollir el material necessari per al test, fer-se la prova i retornar la mostra perquè l'analitzi el laboratori.