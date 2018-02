Les noies han estat localitzades i els agents confirmen que es tracta d'una desavinença familiar

Actualitzada 02/02/2018 a les 20:08

Aquest matí la Guàrdia Civil a través del seu compte de Twitter ha anunciat la desaparició de dues menors anomenades Catherine i Lucia a Vilafranca del Penedès, activant el protocol a seguir en els casos de desaparició de menors. El cos de seguretat estatal, que ha difós la imatge de les desaparegudes demanant la col·laboració ciutadana per tal de trobar les dues noies.Tal com ha pogut saber el Diari Més, els Mossos d'Esquadra descarten que es tracti d'un cas de desaparició, ja que no els consta cap denúncia com a tal. Els agents han localitzat a les noies i han confirmat a aquesta redacció que es tracta d'un tema de desavinença entre els pares de les noies. Els Mossos tenen constància d'una denúncia però aquesta és per un tema privat entre els familiars.Diari Més ha pogut parlar amb la Guàrdia Civil i ha afirmat que ells només s'han fet ressó de la informació que ha publicat l'Associació SOS Desaparecido al seu compte de Twitter.