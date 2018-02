ERC trenca el pacte de govern amb PDeCAT, PSC i ICV al Consell Comarcal del Baix Penedès

Els republicans retreuen als socialistes l'aval a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució

01/02/2018 a les 16:37

Esquerra ha donat per trencat el pacte que mantenia amb PDeCAT, PSC i ICV al govern del Consell Comarcal del Baix Penedès des de principis de legislatura. Els 5 consellers republicans han anunciat la seva sortida al·legant que no volen compartir espai amb el PSC, a qui retreuen l'aval que el PSOE va donar a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. «Ha suposat la fi de l'autogovern de Catalunya, l'empresonament d'Oriol Junqueras i de part del Govern català, i l'actual situació del president Puigdemont i de la resta de consellers confinats a Bèlgica», afirma ERC en un comunicat, assegurant que aquesta situació no els permet «col·laborar amb la comoditat i confiança necessàries» dins el govern comarcal.Al mateix temps, Esquerra senyala que durant els dos anys de mandat «en moltes ocasions s'ha utilitzat el Consell Comarcal com una mera plataforma publicitària partidista, i no pas com la institució que havia de liderar un posicionament comarcal global, amb un criteri definit». Així, els republicans asseguren que la suma d'aquestes dues situacions és la que ha desencadenat que l'executiva comarcal hagi aprovat unànimement la sortida del govern que presideix Eva Serramià (PDeCAT).