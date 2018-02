S'enfronta a 9 anys de presó per apunyalar un home a Calafell per un «desacord comercial»

La víctima va rebre una ganivetada de 16 centímetres de profunditat

La fiscalia sol·licita nou anys de presó per un home que està acusat d’intentar matar-ne un altre a Calafell. Segons l’escrit del ministeri púbic, la matinada del 21 de desembre del 2013, Jesús C.G. va començar una discussió per un «desacord comercial» quan es trobava al carrer Mossèn Jaume Soler d’aquesta població del Baix Penedès. En el transcurs de la discussió, el processat va agafar Mohamed N. per l’espatlla i el va endinsar en una zona més fosca. Tot seguit, va treure una navalla de la butxaca, la va aixecar i mentre deia «vols saber el que és un home?», va mirar a ambdós costats i va apunyalar la víctima al costat esquerre, ocasionant-li una ferida de 16 centímetres de profunditat.La ganivetada es va endinsar a la regió cardíaca i va suposar un «risc vital», malgrat que no va arribar a cap òrgan, segons l’escrit de conclusions. L’agredit va requerir un tractament medicoquirúrgic i va trigar quinze dies en curar-se, dels quals quatre els va passar ingressat a l’hospital.Per aquests fets, la fiscalia sol·licita una pena de nou anys de presó per un delicte d’homicidi en grau de temptativa. També demana que el processat no es pugui apropar a la víctima durant un període d’onze anys.A més, en concepte de responsabilitat civil el ministeri públic reclama una indemnització de 1.831,68 euros pels dies de curació, d’hospitalització i per les seqüeles estètiques de la cicatriu, que s’han valorat en dos punts.El judici se celebrarà el 26 de febrer a la secció segona de l’Audiència de Tarragona. Actualment, el processat es troba complint condemna per un altre assumpte al centre penitenciari de Mas d’Enric.