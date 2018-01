El conductor d'un vehicle dóna positiu en drogues i intervenen armes blanques als ocupants

La Policia Local del Vendrell va aturar el vehicle en veure que s'estava acostant al control conduint de forma negligent

La Policia Municipal del Vendrell va denunciar ahir dimecres, 24 de gener, un conductor per falta administrativa per conduir sota l’efecte de substàncies estupefaents i diversos ocupants del vehicle per portar armes blanques.Els fets es remunten a la passada nit, quan els agents es trobaven realitzant un control preventiu de pas de vehicles i identificació de persones a la zona del Sanatori, al barri marítim de Sant Salvador. La Policia va observar com el conductor d’un vehicle s’acostava al control conduint de forma negligent, motiu pel qual el va aturar i va identificar els ocupants.Els agents van fer un control de drogues al conductor del vehicle, que va donar positiu. Posteriorment també van realitzar un escorcoll del vehicle i dels ocupants, pel qual van intervenir diverses armes blanques i altres objectes «de dubtosa procedència».Per aquest motiu, els agents van denunciar aquestes persones per falta administrativa per conduir sota l’efecte de les drogues i per tinença d’armes blanques.