La Fiscalia demana al jutjat de Vendrell que traspassi el cas del 3% a l'Audiència Nacional

El ministeri públic considera que pot haver tingut una «greu repercussió» en l'economia espanyola

Actualitzada 23/01/2018 a les 14:21

La Fiscalia Anticorrupció ha sol·licitat al Jutjat d'Instrucció número 1 del Vendrell que investiga el cas del 3%, presumptament vinculat la finançament il·legal de Convergència Democràtica de Catalunya a través de l'adjudicació d'obra pública, que s'inhibeixi a favor de l'Audiència Nacional en considerar que els fets que s'investiguen són competència d'aquest darrer tribunal. Segons sosté el ministeri públic, els presumptes delictes de prevaricació, suborn, alteració del preu dels concursos, malversació, frau contra l'Administració, blanqueig de capitals i finançament il·legal podrien haver tingut una «greu repercussió» en l'economia espanyola i afecta una «generalitat de persones en el territori de més d'una Audiència».La Fiscalia assegura que en la investigació del cas «s'ha constatat» l'existència d'un «elevat nombre de procediments de contractació» que s'haurien comès de forma fraudulenta, relacionades amb licitacions i adjudicacions d'obra pública de concursos oferts per diferents administracions sota l'esfera de CDC i la Fundació Catdem, i com el tresorer del partit «portava un control exhaustiu de totes les licitacions i adjudicacions d'obra pública», controlant –afegeix- els pagaments encoberts que les empreses contractistes entregaven finalment a CDC «sota l'aparença de donacions» a les seves fundacions vinculades, en referència a 'Catdem' i 'Forum Barcelona'.El passat 19 de desembre, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va enviar el cas de l'exconseller de Justícia i exdiputat Germà Gordó al Jutjat del Vendrell després perdés el seu escó –arran de l'aplicació de l'article 155- i, per tant, la seva condició d'aforat en quedar dissolt el Parlament.