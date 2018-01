Cau un mur al Vendrell a causa del vent

Uns operaris s’han adonat que el mur del carrer Rabassaires es movia i han tallat el trànsit a vehicles i vianants, cosa que ha evitat possibles danys personals

Actualitzada 17/01/2018 a les 13:10

Les fortes ratxes de vent que afecten avui tota la demarcació de Tarragona estan causant estralls en diverses poblacions del territori. Entre d’altres incidents a causa de les adversitats meteorològiques, destaca la caiguda d’un mur al carrer Rabassaires del Vendrell, el qual ha quedat totalment destruït.Uns operaris de Via Pública que estaven fent una reparació en una carretera de Valls han vist al matí com dit mur es movia força, motiu pel qual n’havien caigut alguns fragments al terra. De forma preventiva, s’ha procedit a tallar el trànsit rodat i el pas de vianants en aquest carrer i s’ha avisat a Urbanisme per tal que un tècnic en fes una avaluació per poder prendre les mesures pertinents.El mur ha caigut estona després i, per tant, aquesta actuació preventiva ha evitat possibles danys personals. La circulació en aquest carrer es reobrirà quan els tècnics municipals valorin que no hi ha cap més perill i un cop s’hagi retirat el material que ha caigut.