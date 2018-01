Una noia resulta ferida lleu en sortir de la via amb el seu cotxe al Vendrell

El cotxe va intentar esquivar un camió, motiu pel qual va sortir de la via i va quedar completament pujat sobre la mitjana

Actualitzada 16/01/2018 a les 17:15

Una noia de 24 anys va resultar ferida lleu, la nit d'ahir dimarts 16 de gener, en sortir de la via amb el seu turisme al Vendrell. L'accident es va produir poc després de les 10 de la nit al vial de sortida de la C-51 cap al polígon La Cometa. El sinistre es va produir quan el cotxe va intentar esquivar un camió que invadia el seu carril, motiu pel quan va sortir de la via i va quedar totalment a sobre de la mitjana de la carretera, a punt de bolcar. El camió no es va aturar i va seguir la seva marxa.Tot i l'aparatositat de l'accident, la conductora i única passatgera del vehicle només va patir contusions arreu del cos. El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), que es va traslladar al lloc dels fets amb una ambulància, va atendre in situ l'afectada, ja que no va necessitar trasllat a cap centre sanitari. Fins al lloc també s'hi van desplaçar els Bombers de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra.