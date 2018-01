Un veí del Vendrell salva una dona de 90 anys d'un incendi gràcies a un detector de fum

L'home va quedar afectat lleument per inhalació de fum, mentre que la dona va patir una crisi d'ansietat

Un veí del Vendrell va rescatar, el passat divendres 12 de gener, una dona de 90 anys del seu domicili, on s’havia produït un incendi. El foc es va originar a la cuina d’un habitatge del Camí Reial i l’home va poder salvar l’anciana gràcies a un detector de fum instal·lat per l’Ajuntament.L’heroi d’aquesta història és un veí de 47 anys el qual, en adonar-se de l’incendi, no va dubtar ni un moment a socórrer la dona que hi havia a l’interior de l’habitatge. L’home va quedar afectat lleument per inhalació de fum, mentre que la dona va patir una crisi d’ansietat. Al lloc dels fets s’hi van traslladar els Bombers, el SEM i la Policia Municipal. Només es van produir danys materials.Des de l’any passat, a partir d’una diagnosi feta per Serveis Socials sobre la gent gran del municipi, Protecció Civil està instal·lant detectors de fum en domicilis on viuen persones d’avançada edat i soles. En aquests moments, hi ha instal·lats 150 detectors de fum repartits en 73 domicilis i, aquest dies, s’està fent la revisió de funcionament i de canvi de bateria.