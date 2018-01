El vendrellenc Juan de Haro declara als jutjats acusat d'un delicte d'odi

El cap de Democracia Nacional Joven està acusat d’incitar a fer accions com les del Centre Blanquerna del 2013

Actualitzada 12/01/2018 a les 09:26

El coordinador de Democracia Nacional Joven (DNJ), Juan de Haro, ha declarat aquest dijous als jutjats del Vendrell com a presumpte autor d’un delicte d’odi. Aquest jove vendrellenc està acusat d’incitar a fer accions com les del Centre Blanquerna del 2013 a través d’un programa de ràdio digital emès per un partit ultradretà. Ell mateix ha confirmat la notícia en una piulada al seu compte de Twitter, on ha assenyalat que «especialment hi ha hagut un interès» per les seves declaracions sobre Blanquerna. «Ara, a l’espera que se celebri el judici. La bandera continua alçada», ha expressat. El jove va ser detingut pels Mossos d’Esquadra el 31 de maig de l’any passat.Els fets que van propiciar el seu arrest i la seva declaració judicial es remunten al 22 de març del 2017. En un programa de ràdio emès pel canal d’un partit ultradretà, Juan de Haro va declarar que s’havien de reproduir actes com el de la Blanquerna, en al·lusió als fets ocorreguts durant l’acte institucional de la Diada del 2013 a la delegació del Govern a Madrid. Aquell dia, un grup de persones vinculades a moviments d’extrema dreta van irrompre enmig de l'acte i van agredir, escridassar i intimidar els assistents.Segons van assenyalar els mossos després de la seva detenció, De Haro també va realitzar comentaris «islamòfobs i contraris a col·lectius de caire antifeixista». En concret, la policia va situar aquestes afirmacions amb posterioritat a una manifestació que un col·lectiu antifeixista va convocar el 18 de març del 2017 a la capital del Baix Penedès.La Policia de la Generalitat va dirigir les línies d’investigació des del principi cap a un mòbil ideològic que finalment es va concretar amb el seu arrest. Després de prestar declaració en seu policial, els mossos van deixar la detenció sense efecte a l’espera de la citació judicial que s’ha acabat produint aquest dijous.