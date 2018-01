Demanen 15 anys de presó a un calafellenc per violar a la seva dona i maltractar-la durant 20 anys

El fiscal demana per l'acusat nou anys i mig de presó per agressió sexual, tres per maltractament habitual i tres més per lesions

Redacció

Actualitzada 09/01/2018 a les 09:52

La Fiscalia de Tarragona demana 15 anys i mig de presó a un veí de Calafell per presumptament haver violat a la seva esposa un cop i haver-la sotmès a maltractaments durant vint anys, tal i com informa el Diari de Tarragona. En concret, i segons informa el mateix rotatiu, el fiscal demana pel calafellenc nou anys i mig de presó per agressió sexual, tres per maltractament habitual i tres més per lesions, cosa que sumen el total de 15 anys i mig.



L'acusat i la denunciant, que tenen dues filles en comú i residien a Calafell, van estar units en matrimoni durant 36 anys, 20 dels quals la dona va ser objecte de maltractaments habituals. Segons relata l'escrit de qualificació del Ministeri Públic, en les discussions habituals entre la parella, l'home agredia a la dona tirant-la al terra, agafant-la pel coll o colpejant-la per tot el cos. En una de les ocasions, presenciada per una de les filles -llavors menor d'edat- del matrimoni, l'acusat va trencar el nas a la seva muller en propinar-li un cop de puny.



Per altra banda, l'home també està acusat d'un delicte d'agressió sexual, produïda a principis del 2014. Tal i com reprodueix el Diari de Tarragona, l'acusat presumptament va subjectar la seva muller pels braços per evitar que es pugués desfer d'ell i la va violar. Tot i que va ser llavors quan la dona va decidir separar-se, no ho va poder fer per motius econòmics. A principis de 2015 la dona va comunicar al seu home que volia vendre les seves propietats per separar-se, cosa que va iniciar una nova discussió que va acabar en agressió per part de l'acusat.



El judici sobre aquest cas se celebrarà el dia 22 d'aquest mes de gener a l'Audiència de Tarragona.