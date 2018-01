Toni Albà denuncia que el seu restaurant és objecte d'una campanya de «boicot i difamació» a internet

L'actor ho atribueix a les seves opinions públiques vers la independència i lamenta que ha rebut «amenaces»

L'actor Toni Albà ha denunciat als Mossos d'Esquadra que el restaurant que regenta a Vilanova i la Geltrú amb les seves germanes, 1918 Cuina de Mar, està sent objecte d'una campanya de «desprestigi, difamació i boicot» que, afirma, és «orquestrada des de diversos mitjans digitals i xarxes socials». La família ha sortit al pas així de publicacions que qüestionen la qualitat de l'establiment, fet que atribueixen a les opinions públiques de l'actor. És el cas d'un tweet on s'assenyala que el restaurant provoca «indigestió» i s'afirma que Toni Albà és «'odiador' professional d'Espanya». Albà ha lamentat que la campanya hagi generat «insults, atacs, injúries i amenaces».



La denúncia arriba a poques setmanes que Toni Albà hagi d'anar a declarar al jutjat de Vilanova i la Geltrú, on està citat el dia 30, acusat d'un delicte d'injúries amb publicitat per diversos comentaris al Twitter contra la magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela, que havia encapçalat la investigació contra el Govern.