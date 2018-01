Dos ferits, un d'ells greu, en un xoc entre un cotxe i una furgoneta a Castellet i la Gornal

Cinc dotacions de Bombers s'han traslladat al lloc per excarcerar ambdós conductors, que havien quedat atrapats als seus respectius vehicles.

La persona afectada de gravetat ha estat traslladada amb helicòpter medicalitzat a l'Hospital de Bellvitge

Redacció

Actualitzada 04/01/2018 a les 11:42

Una dona ha resultat ferida greu i un home menys greu en un accident amb dos vehicles implicats a la N-340, a l'alçada de Castellet i la Gornal. L'accident s'ha produït al punt quilomètric 1.196 d'aquesta via, on un turisme Ford Eco i una furgoneta Dacia han patit una col·lisió.



Ambdós conductors han quedat atrapats als seus respectius vehicles. Els Bombers de la Generalitat s'han traslladat fins el lloc de l'accident amb cinc dotacions per excarcerar els afectats. El SEM també d'ha desplaçat al lloc amb un helicòpter medicalitzat i tres ambulàncies. Un dels conductors, una dona, ha estat traslladat en estat greu a l'Hospital de Bellvitge, mentre que l'altre persona afectada, un home, s'ha evacuat a l'Hospital de Santa Tecla amb pronòstic menys greu.