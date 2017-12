Alarma per l'allau de robatoris al Vendrell

La Xarxa Vendrellenca es queixa dels robatoris que s'estan produint a l'urbanització Torreblanca

Redacció

Actualitzada 30/12/2017 a les 11:37

L'entitat d'entitats veïnals del Vendrell la Xarxa Vendrellenca ha manifestat la seva «preocupació» per «l'onada de robatoris en habitatges que ha estat patint l'urbanització Torreblanca». Segons l'entitat, «s'ha intentat robar en molts habitatges» d'aquesta urbanització i, a més, «també se n'han patit al Nou Vendrell».



«Hem traslladat a l'Ajuntament una sèrie de propostes per millorar la seguretat a les urbanitzacions de Torreblanca i el Nou Vendrell a través del desplegament de més policia», asseguren des de la Xarxa Vendrellenca.



A banda, també han informat que els veïns de Torreblanca han creat un grup de WhatsApp per poder comunicar-se entre ells i ajudar a intentar que baixin els robatoris.