La Policia Municipal torna al seu propietari 500 euros que unes veïnes van trobar al carrer

Redacció

Actualitzada 27/12/2017 a les 14:32

Unes veïnes de Vendrell van trobar, el passat 20 de desembre, un sobre amb 500 euros a la via pública. Fent una bona obra, les ciutadanes van lliurar els diners a un agent de la Policia Municipal. Aquell mateix dia, l’Ajuntament del Vendrell es va fer ressò d’aquest fet a través de les xarxes socials perquè el propietari pogués recuperar-los.



A partir d’una línia d’investigació duta a terme per la Policia Municipal, es va poder identificar la persona que els hauria perdut a través d’una de les oficines bancàries del centre de la vila, on el dia de la pèrdua s’havia fet un extracte de la mateixa quantitat de diners que s’havia trobat. Un cop fetes les comprovacions corresponents, el passat diumenge 24 de desembre, es van poder lliurar els diners trobats al seu propietari, que respon al nom de Julián.



Julián va agrair tant el gest de les veïnes com el de la Policia Municipal per trobar-lo i poder-li donar els diners que havia perdut i que tenia destinats a regals de Nadal per als seus néts.