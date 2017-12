Detenen una parella que furtava a turistes a les àrees de servei de la C-25 i l'AP-2

Se'ls relaciona amb un robatori a la Bisbal del Penedès

Actualitzada 25/12/2017 a les 10:48

Van aconseguir sostreure 50.000 € amb objectes i diners amb el mètode “punxarodes” a vehicles que circulaven per la C-25 i AP-2. Els autors tenien una ordre d'allunyament de l'AP-7 pels mateixos fets. Els detenim!!https://t.co/J8U8wCGmmR pic.twitter.com/KHVIurbn2f — Mossos (@mossos) 25 de desembre de 2017

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 18 i el 20 de desembre una dona i un home, de 37 i 45 anys, de nacionalitats armènia i sèrbia i veïns de Llinars del Vallès (Vallès Oriental), com a presumptes membres d'una organització criminal que furtava a turistes a les àrees de servei de les carreteres C-25 i AP-2. Tot plegat després que la policia detectés un augment d'aquest tipus de faltes a cotxes de turistes que circulaven per les vies esmentades. Segons la policia, sovint els detinguts punxaven una roda al vehicle de la víctima i el seguien fins que el conductor s'aturava al voral. Aleshores aprofitaven per sostreure els objectes de dins del cotxe. En altres ocasions feien indicacions al conductor indicant-li que patia una avaria perquè s'aturés sense ni tan sols punxar cap roda, i un cop aturat feien veure que l'ajudaven per distreure'l i perperar el furt.Els Mossos també indiquen que sovint els autors dels furts acostumaven a cometre les accions punibles contra persones estrangeres que molts cops no parlaven l'idioma i que acostumaven a portar grans quantitats de diners en metàl·lic a sobre.La policia recorda que el juliol passat van desarticular un grup criminal que cometia aquest tipus de delicte. En aquell moment el jutge va prohibir als detinguts apropar-se a menys de 300 metres de l'autopista AP-7 al seu pas per Catalunya.Ara, els Mossos afirmen que alguns dels autors dels furts a la C-25 i l'AP-2 eren membres d'aquella xarxa, que van canviar les vies on actuaven arran de l'ordre judicial. Es tracta, diuen, d'un grup de tres persones, cadascuna amb un rol determinat. Una furtava les pertinences de les víctimes, l'altra les distreia i la tercera llogava els vehicles que feien servir per cometre els actes delictius.Als dos detinguts fins ara se'ls relaciona, de moment, amb quatre furts, dos a Gurb (Osona), un a Espinelves (Osona) i un altre a la Bisbal del Penedès (Baix Penedès). Els objectes i diners sostrets tenen un valor de prop de 50.000 euros, indica la policia.No es descarta implicar-los en més furts i es continua buscant l'últim integrant de l'organització criminal, tot i que els Mossos sospiten que ha marxat de l'Estat.Els detinguts van passar el 19 i el 20 de desembre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Granollers, que va decretar llibertat amb càrrecs per als dos.