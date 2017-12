Un jurat popular jutjarà al febrer els acusats de matar un home a trets a Cunit

Els tres individus s’enfronten a penes de 17 anys de presó

Actualitzada 19/12/2017 a les 12:29

L’Audiència de Tarragona jutjarà al febrer els tres acusats de matar un home a trets a Cunit per un presumpte cas de tràfic de drogues. Els fets es remunten a la matinada del 10 de març del 2015 quan els tres processats, de nacionalitat espanyola i d’entre 32 i 42 anys, es van posar d’acord per anar a l’immoble on vivia la víctima, de 58 anys. Segons l’escrit d’acusació del fiscal, durant l’enfrontament la víctima va propinar una ganivetada a un dels tres homes i, posteriorment, aquests van disparar quatre trets amb una arma de foc modificada, un dels quals va impactar al tòrax de l’home i li va produir la mort. La fiscalia acusa els tres individus dels presumptes delictes d’homicidi i tinença il·lícita d’armes, amb l’agreujant d’abús de superioritat. La secció quarta ha fixat el judici entre els dies 9 i 28 de febrer amb un jurat popular.



Segons el ministeri fiscal, Alan R.H. de 33 anys, Francisco Javier F.R. de 42 anys i Luis R.P. de 32 anys es van posar d’acord amb l’objectiu d’aconseguir accedir al domicili de Mohamed E.A., situat a l’Avinguda Mediterrani 18 de Cunit. Així, cap a la una de la matinada del 10 de març de 2015 l’acusat Francisco Javier F.R. va realitzar una trucada a la víctima des del seu telèfon i amb número ocult. Aquella va ser la darrera trucada que va respondre la víctima.



Els acusats es van dirigir al domicili de l’home «amb una arma detonadora modificada per poder fer foc real», la qual havien carregat també amb munició modificada que va ser localitzada després a l’escenari del crim. Entre la 01:03 i la 01:22 de la matinada, segons la investigació, els processats van contactar amb la víctima el replà del primer pis de l’immoble, un edifici on no hi vivia ningú més.



Segons l’escrit d’acusació, «en el transcurs de l’enfrontament els acusats van extreure l’arma i el van amenaçar, moment en què la víctima va treure un ganivet i el va clavar a Alan R.H. a l’avantbraç dret». Seguidament, sosté la fiscalia, els acusats van respondre disparant l’arma quatre vegades.



Dos dels trets van impactar al cos de la víctima. En concret, un a la regió anterior toràcica esquerra i un altre a la cuixa esquerra. Com a conseqüència del tret al tòrax, l’home «va patir una lesió cardíaca que va determinar la seva mort per taponament cardíac». Un conegut va trobar el cos sense vida de l’home unes hores més tard, cap a les quatre de la tarda.



Després d’iniciar una investigació, els Mossos d’Esquadra van poder detenir els tres homes -veïns del Prat de Llobregat i de Cunit- el desembre de l’any passat. La policia va apuntar a un presumpte cas de tràfic de drogues com a hipòtesi principal del crim. A més, veïns de l'entorn d’aquesta avinguda que limita amb Segur de Calafell van assegurar que era habitual escoltar discussions i aldarulls a l'edifici on van passar els fets.



Segons el ministeri públic, els fets són constitutius d’un delicte d’homicidi i d’un delicte de tinença il·lícita d’armes, amb l’agreujant d’abús de superioritat. Per l’homicidi sol·licita 15 anys de presó i, per la tinença d’armes, 2 anys. A més, la fiscalia reclama que els acusats indemnitzin conjuntament l’esposa i els tres fills de la víctima amb 180.000 euros.