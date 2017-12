El TSJC envia el cas de Germà Gordó al jutjat del Vendrell perquè ja no és aforat un cop dissolt el Parlament

L'exconseller està investigat pels presumptes delictes de tràfic d'influències, suborn, prevaricació i malversació de fons públics

Actualitzada 19/12/2017 a les 14:49

El jutge instructor del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) del cas que investiga l'exconseller de Justícia i fins fa poc diputat no adscrit al Parlament, Germà Gordó, pels presumptes delictes de tràfic d'influències, suborn, prevaricació i malversació de fons públics ha remès el cas al Jutjat d'Instrucció número 1 del Vendrell, responsable de la investigació del 3%. El magistrat s'ha declarat incompetent per seguir amb la instrucció del cas perquè Gordó ja no és diputat del Parlament després de l'aplicació de l'article 155 i la convocatòria d'eleccions el passat 27 d'octubre per part del president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i tampoc forma part de la diputació permanent de la cambra.



Gordó va declarar el passat 14 de setembre al migdia davant del jutge del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i va negar haver cobrat comissions irregulars i es va desvincular dels ingresso econòmics de CDC. Gordó va justificar que les reunions que va tenir amb constructors mentre era el responsable de Justícia, del 2013 al 2016, eren per obres que s'havien de fer en presons i seus judicials. Sobre les reunions en l'època de secretari de Govern, del 2010 al 2012, va dir que s'havia de reunir amb tothom perquè era membre del consell d'administració de GISA, l'actual Infraestructures.cat.