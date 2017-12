Una dona denuncia una agressió sexual múltiple a Vilanova i la Geltrú

La víctima va ser assaltada al carrer quan anava a treballar per diversos individus que li van fer tocaments contra la seva voluntat i li van provocar lesions lleus

Actualitzada 14/12/2017 a les 13:20

Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió sexual a una dona per part de diversos homes que la van abordar diumenge passat al carrer quan anava a treballar.



La víctima ha denunciat a la policia catalana que la van sotmetre a tocaments contra la seva voluntat i que li van provocar lesions de caràcter lleu. Els fets van passar cap a dos quarts de deu de la nit i l'afectada va avisar als Mossos quan va arribar a la casa on treballa d'assistenta d'una dona i tot seguit va ser traslladada a l'hospital.



Els Mossos han obert una investigació per trobar els presumptes assaltants i esclarir els fets. L'Associació de Dones la Frontissa ha condemnat els fets i ha convocat una concentració a la plaça de la vila aquest dijous a dos quarts de vuit del vespre. Els participants voltaran pel municipi per fotografiar i posar de manifest els punts foscos on es poden produir agressions, per demanar explicacions a l'Ajuntament.