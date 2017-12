Porcs vietnamites busquen padrins

Són 37 els porcs que busquen a algú que els apadrini per no ser sacrificats

Redacció

Actualitzada 14/12/2017 a les 18:05

A finals dels mes d'agost, 37 porcs de raça vietnamita van ser trobats en un estat d'abandonament amb greus signes de desnutrició i desatenció veterinària en una finca del municipi de Cunit.



El Servei de Protecció de la Naturalesa de la Guàrdia Civil de Tarragona (SEPRONA) va prendre declaració en qualitat d'investigat a un home de 64 anys i amb domicili a Barcelona, per un delicte de maltractament animal, on els animals estaven en un greu estat d'abandó que feia perillar les seves vides.



L'Ajuntament de Cunit es va posar en contacte amb la Fundació per al Assessorament i Acció en Defensa dels Animals (FAADA) per demanar-li col·laboració per a la reubicació dels animals.



L'oficina del DONAR (Generalitat) ha suggerit a l'Ajuntament que sacrifiqui tots els animals, però ells es neguen a fer-ho. De fet, l'Ajuntament s'ha compromès a córrer amb les despeses de sanejament i esterilització, per poder resituar-los, però estan tenint dificultats per trobar un lloc que pugui acollir-los.



Els animals que no puguin ser resituats s'hauran de sacrificar. És per això que estan fent una crida per trobar adoptants perquè els animals puguin tenir una llar.



Qui vulgui acollir-los que contacti al número 690 73 58 44 o al correu: a.torres@faada.org (Andrea Torres).