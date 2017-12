El detenen a la Bisbal per saltar-se un control d'alcoholèmia sense carnet i drogat

També va ferir lleument a un mosso

Actualitzada 12/12/2017 a les 13:12

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dissabte un home de 26 anys, de nacionalitat espanyola i veí de la Bisbal del Penedès, com a presumpte autor d’un delicte de conducció temerària, trencament de condemna per circular amb el permís de conduir suspès judicialment, resistència als agents de l’autoritat i un delicte lleu de lesions. A més, va quedar denunciat administrativament per circular sota els efectes de les drogues.



Els fets van tenir lloc a les 11.00 hores d’aquest dissabte a Albinyana. Una patrulla de trànsit que es trobava fent un control de drogues i alcoholèmia va aturar el conductor d’un vehicle per circular sense el cinturó de seguretat.



En el moment de fer la denúncia administrativa, els agents van comprovar que l’identificat tenia el permís de conduir suspès pel Jutjat Penal número 1 de Tarragona. A més, en les proves d’alcoholèmia i drogues va donar positiu en diverses substàncies estupefaents.



Quan els agents es disposaven a immobilitzar el vehicle, el conductor va fer una accelerada i va fugir a gran velocitat del lloc. Ràpidament, les patrulles van seguir-lo i van observar com l’home, que feia cas omís a les indicacions dels agents, va posar en perill altres conductors que van haver de frenar per no ser envestits.



L’escàpol va arribar a la Bisbal del Penedès on va intentar deixar el cotxe per fugir a peu però va ser interceptat pels agents que el van detenir. Durant l’actuació policial, l’home es va resistir agressivament i li va provocar lesions lleus a un mosso.



El detingut va passar diumenge a disposició judicial del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell i va quedar en llibertat amb càrrecs.