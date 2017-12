Domènech, al Vendrell: «No hem estat mai els equidistants; els blocs només serveixen per bloquejar»

El cap de files dels comuns acusa Puigdemont i Arrimadas de liderar dos sectors que volen derrotar-se el 21-D: «Som els únics que volem que guanyi Catalunya»

Actualitzada 08/12/2017 a les 20:06

«Els blocs només serveixen per bloquejar; si algú pensa que els blocs desbloquegen, s'equivoca profundament». Són paraules del candidat de Catalunya en Comú-Podem a les eleccions del 21-D, Xavier Domènech, aquest divendres en un acte de campanya a El Vendrell. De fet, el cap de files dels comuns ha acusat els sectors independentista i constitucionalista de voler aconseguir la presidència de la Generalitat «pràcticament com un botí» a través de la «confrontació» i no de la «construcció». «Puigdemont vol que perdi el bloc liderat per Arrimadas; Arrimadas vol que perdi el bloc de Puigdemont; nosaltres volem que guanyi Catalunya, som els únics», ha etzibat Domènech. De fet, ha erigit la seva formació també com la única que pot «reconciliar i recosir» el país contra qui «constantment l'enfronta». «No hem estat mai els equidistants», ha assegurat el cap de files dels comuns en reivindicar la seva implicació en les lluites socials. El líder dels comuns han tancat un míting al costat del secretari d'Organització de Podemos, Pablo Echenique, que ha acusat tots els «suposats patriotes de bandera» de ser un «perill».