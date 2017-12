Calafell li dedica una plaça a la veïna més antiga de Segur, Lola Boronat

Nascuda el 1926, va arribar al nucli calafellenc el 1931, quan la zona només era una finca agrícola

Redacció

Actualitzada 05/12/2017 a les 09:20

L’Ajuntament de Calafell ha decidit dedicar una plaça a Dolors Boronat Guivernau, la veïna més antiga del nucli Segur, d'acord amb el que es va aprovar durant la darrera sessió plenària. Es tracta de la plaça que hi ha davant de l’estació de ferrocarril, fins ara coneguda popularment com a plaça del Baixador.



Lola Boronat va nàixer el 28 de juliol de 1926. Quan tenia cinc anys va anar a viure amb els seus oncles a la Masia de la Casa Nova de Segur, de la qual la família eren masovers des de feia 200 anys. Tota la resta de la seva vida, Boronat ha viscut a Segur. Aquest nucli, en el seu inici era una gran finca amb dues masies de masovers que posteriorment va viure el creixement urbanístic iniciat el 1946, el boom turistic dels 60 i el desenvolupament posterior.



Quanva ser impossible viure del conreu de la finca original, la Lola Boronat va dedicar-se a la venda de butà i a cuidar els xalets dels estrangers.



L'acord per dedicar-li una plaça es va aprovar amb els vots favorables de CiU, PSC, PP, UAM i del regidor no adscrit i les abstencions de la CUP, ERC i Ciutadans.