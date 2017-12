Maria Dolores de Cospedal visita Calafell dissabte en el primer míting del PP

La ministra de Defensa protagonitzarà el primer míting al Centre Cívic Cinema Iris

Actualitzada 04/12/2017 a les 13:33

La ministra de Defensa del Govern de l’Estat, Maria Dolores de Cospedal, protagonitzarà el primer acte de campanya electoral del Partit Popular aquest dissabte a Calafell. Cospedal acompanyarà el cap de llista del PP a Tarragona, Alejandro Fernández, en el primer míting de campanya, en el qual exercirà com a amfitrió el número 5 de la candidatura tarragonina, Juan José García Álvarez, actual regidor de Via Pública i portaveu suplent del Grup Municipal Partit Popular de Calafell. Tot i que no s’ha concretat l’hora, es preveu que el míting se celebri cap al migdia al Centre Cívic Cinema Iris.