Detingut un home que acabava de robar en una casa al Vendrell

L'individu utilitzava un traster per guardar els objectes sostrets

Actualitzada 01/12/2017 a les 16:54

Els Mossos d’Esquadra van detenir aquest dimecres, un home de 21 anys, de nacionalitat dominicana i veí de Barcelona, com a presumpte autor d’un robatori amb força i un delicte de tinença d’armes.



Els fet es remunten al dimecres al matí, quan els mossos van rebre un avís de que s'estava produint un robatori amb força en una casa del Vendrell. Ràpidament, diverses patrulles es van adreçar al lloc dels fets i van veure que algú havia trencat la persiana i el vidre d’una porta corredissa.



Els agents van comprovar que el lladre no es trobava a l’interior de l’immoble i van començar una recerca per la zona. Minuts més tard, els mossos van localitzar l'individu circulant amb bicicleta dirigint-se, segons ell, cap a casa seva. En l’escorcoll, els agents li van trobar uns guants, diversos clauers i dos cartutxos del calibre 22.



Els agents van localitzar una casa de segona residència on el detingut havia accedit de forma il·legal i utilitzava un traster, situat al jardí, per guardar els objectes sostrets. Els mossos van comprovar que al jardí hi havia una televisió que el detingut s’havia endut de la casa on s’acabava de produir el robatori.



En l’escorcoll al traster es va localitzar un revòlver i sis cartutxos del calibre 22, dos portàtils, una tauleta, tres rellotges i una gran quantitat de claus i clauers diferents.



El detingut, amb tres antecedents policials, va passar a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell que en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.