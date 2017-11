Mor un home de 81 anys amb mobilitat reduïda en l'incendi d'una casa al Montmell

El foc es va produir en una construcció d'uns 30 metres quadrats situada a la urbanització Pinedes Altes

Actualitzada 28/11/2017 a les 08:34

Un home de 81 anys amb mobilitat reduïda va morir aquest dilluns a la nit en un incendi d'habitatge a Montmell (Baix Penedès), segons han informat els bombers de la Generalitat, que van rebre l'avís pocs minuts després de dos quarts d'onze. A més, una dona de 74 anys va resultar intoxicada lleu i va ser traslladada pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'Hospital del Vendrell. El foc va cremar totalment una casa aïllada d'obra de 30 metres quadrats i d'una sola planta situada al carrer Vilafranca, a la urbanització Pinedes Altes. El cos va ser localitzar a l'interior d'una de les habitacions. Fins al lloc, s'hi van desplaçar set dotacions dels Bombers, que quan van arribar es van trobar el foc totalment desenvolupat.



A tres quarts d'onze de la nit, els Bombers van donar l'incendi per controlat i van procedir a remullar els punts calents de l'interior i a ventilar. Pel que fa la teulada, va cedir com a conseqüència de les flames.



El dispositiu d’emergència també va estar format pels Mossos d'Esquadra, que van desplaçar quatre patrulles que es van fer càrrec de les tasques judicials, així com també de la investigació del sinistre, i 2 ambulàncies del SEM.