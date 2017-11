El castell de Llorenç del Penedès es posa en venda per 1,5 MEUR

El seu origen està documentat des del segle XIV, conserva elements antics i és un dels edificis civils més antics de la comarca

Actualitzada 21/11/2017 a les 13:13

El castell de Llorenç del Penedès s’ha posat a la venda per 1,5 milions d’euros. Es tracta d’una de les construccions civils més antigues de la comarca del Baix Penedès –llur origen està documentat des del segle XIV– i conserva força elements antics. L’agència Lançois Doval, especialitzada en la venda de patrimoni a mercats d’alt poder adquisitiu, ha fet pública la posada en venda d’aquesta propietat que disposa de més de 1.600 metres quadrats construïts.



L’edifici, actualment tancat, disposa de vinyes annexes i no només destaca per la seva singularitat, sinó també per haver passat per les mans de diversos llinatges. Des del 1371 va pertànyer a la família Tous i després va passar a mans dels Desbosc i dels Cuixà. Durant el segle XVIII va ser propietat dels barons de Maldà. L’edifici actual és un gran casal refet durant el segle XIX, tot i que conserva elements antics. La restauració es va inspirar en molts detalls dels castells medievals: coronament amb merlets, arcades ogivals, torres i baluards. Davant la façana principal hi ha un gran pati tancat amb un portal adovellat. Hi ha la data gravada de 1848.



«Ens trobem davant d’una propietat singular, única per la seva història, característiques i situació privilegiada, ideal per al seu ús com una exclusiva propietat, així com a seu d’una fundació o empresa. Tot això, sense descartar la seva utilització com a geriàtric, centre per a esdeveniments i celebracions, inclòs un hotel dedicat a l’enoturisme», explica Robert Menetray, fundador de Lançois Doval.



De la propietat destaca, especialment, la seva torre d’origen medieval. Conserva dibuixos de refugiats de la Guerra Civil espanyola a les seves parets, ja que va ser utilitzat com a lloc de vigilància durant la contesa. El recinte ha experimentat diverses restauracions els anys 1792 i el 1848. La darrera es va dur a terme l’any 1910, per motius de conservació.



Al seu interior compta amb salons, set dormitoris, una antiga presó, un celler, casa de masovers, diverses golfes, entre altres estances.