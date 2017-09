La 'Paris Hilton' del Vendrell podria convertir-se, avui, en concursant de Gran Hermano

Nerea Montaraz, de 20 anys, és de les cent persones que ja estan a la casa de Guadalix de la Sierra

Actualitzada 19/09/2017 a les 15:49

La vendrellenca Nerea Montaraz, de 20 anys, es pot convertir, aquest mateix dimarts, en una de les noves concursants del reality show Gran Hermano. La jove, que es defineix com una noia simpàtica, extrovertida, impulsiva i que li agrada molt sortir de festa i la moda, és una de les 100 persones que ja es troben a la casa de Guadalix de la Sierra i que, aquest dimarts, sabran si s'hi queden o si han de marxar.Montaraz, que es descriu com la 'Paris Hilton' del Vendrell, ha estudiat un grau en Administració, i també li agrada comprar, fer esport i la fotografia. Segons el que publica Telecinco, la Nerea vol entrar al reality show «perquè ho val». «Creu que ha nascut per ser una estrella de televisió i vol viure l'experiència perquè el món sencer la conegui, a més de trobar l'amor de la seva vida ja que mai ha tingut parella».El vídeo de la seva presentació es pot veure en aquest enllaç