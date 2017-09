Enganxen cartells antireferèndum «amb total impunitat» al Vendrell

Un vídeo mostra com un grup de membres de Recortes Cero penja uns cartells al municipi amb el lema «1-O estafa antidemocrática»

Actualitzada 18/09/2017 a les 13:17

El Fiscal de l'Estat manté obertes les diligències per prohibir qualsevol acte relacionat amb el referèndum, però sembla que aquestes no afecten a tots els posicionaments envers l'1-O de la mateixa manera. Mentre que la Policia ha perseguit la campanya dels independentistes pel referèndum, diversos membres de Recortes Cero han penjat cartells antireferèndum al Vendrell «amb total impunitat». Així ho afirma el periodista de Catalunya Ràdio Manel Sastre, qui ha compartit el vídeo de la penjada de cartells contra l'1-O al seu compte de la xarxa social Twitter.En el vídeo es pot veure com el seu autor pregunta als membres de Recortes Cero: «Això sí que ho deixen posar?». Un dels participants en l'encartellament respon afirmativament «perquè no convoca el referèndum», al·legant que «això és llibertat d'expressió». L'autor del vídeo li replica que «aquí esteu fent una campanya per no votar i els altres defensen que es voti de manera democràtica i no els deixen», i afegeix un «Visca la democràcia per vosaltres no?». El membre de Recortes cero li contesta que «també ens pot passar al revés», mentre que el seu interlocutor clou dient que li fa gràcia «que a uns els deixin i als altres no».