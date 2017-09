La primera tinent d'alcalde del Vendrell, investigada per presumptes adjudicacions irregulars

Està citada a declarar el 23 d'octubre arran d'una denúncia presentada per PxC l'abril de 2015

Actualitzada 18/09/2017 a les 13:21

La primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament del Vendrell i portaveu del grup municipal del PDeCAT, Eva Serramià, està sent investigada per presumptes adjudicacions irregulars, segona ha informat ella mateixa.



Serramià està citada a declarar en qualitat d'investigada el pròxim 23 d'octubre per unes presumptes adjudicacions irregulars dels anys 2009 i 2010 en les quals ella presidia la taula de contractació.



L'ara portaveu del PDeCAT sosté que no té «res a amagar», ha recordat que la denúncia parteix de la formació xenòfoba PxC i ha celebrat la seva investigació perquè així «em podré defensar».



La portaveu ha titllat la denúncia de «persecució política» i ha retret a Plataforma per Catalunya (PxC) que presentés la denúncia a l'abril del 2015, just abans de començar la campanya per a les eleccions municipals.



Els fets denunciats per PxC són adjudicacions d'obres al llavors marit de Serramià, l'arquitecte Frederic Porta, quan ella presidia la taula de contractacions, per un import que ronda els dos milions d'euros.



La primera denúncia de PxC es va arxivar al novembre del 2015, encara que el partit va fer al·legacions i va incorporar la declaració d'una de les seves regidores i la Fiscalia va reobrir el cas al juny del 2016.