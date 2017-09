Busquen una llar pel Keiko, un «cas molt especial» de la protectora de Cunit

El gos pateix una malaltia degenerativa del sistema nerviós que li provoca dificultat per respirar quan es posa nerviós, motiu pel qual estar tancat en una gàbia «no l'ajuda»

Actualitzada 14/09/2017 a les 10:42

El Keiko és un gos de dos anys que actualment viu a la protectora de Cunit. Com tots els animals que es troben a la gossera, en Keiko necessita una llar on poder viure. Però el seu és un cas «molt especial» que requereix d'una família amb qui viure «amb la màxima urgència», segons relata Cora Martí, una de les voluntàries de la gossera.L'animal pateix una malaltia degeneratica del sistema nerviós quer li provoca dificultat per respirar quan es posa nerviós. Això fa que hi hagi algunes situacions que són perjudicials per a ell, com estar tancat en una gàbia o quedar-se sol amb altres gossos. La voluntària explica que la malaltia també el fa caminar «de forma extranya però graciosa» i que la seva esperança de vida «no es gaire llarga», però assegura que «té unes ganes de viure increïbles».Tots els voluntaris de la protectora de Cunit, gestionada per Amancu, desitgen que el gos trobi aviat una llar on poder viure amb tranquilitat i una bona qualitat de vida. Per això li han creat un perfil de Facebook en el qual s'explica el seu cas i es busca algú que el vulgui acollir com un membre més de la família. Els interessats en la seva adopció, 100% bonificada, poden contactar amb la protectora a través del correu amancu.amancu@gmail.com.