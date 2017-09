Un incendi afecta una habitació d'una casa adosada del Vendrell

En el moment dels fets no hi havia ningú a l'interior de l'habitatge

Redacció

Actualitzada 13/09/2017 a les 19:46

Una habitació d'una casa adosada del Vendrell ha cremat la tarda d'aquest dimecres. Segons informa Bombers de la Generalitat, en el moment dels fets no hi havia ningú a l'interior de l'habitatge, de dues plantes i ubicat a la cruïlla entre els carrers Mussara i Camí Reial, de manera que no s'han hagut de lamentar danys personals.



El foc s'ha originat a una habitació de la segona planta de la casa, i només ha afectat aquesta part. Cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han desplaçat fins al lloc dels fets per apagar el foc, iniciat al voltant de les 18.20 hores. Han pogut donar l'incendi per controlat a les 18.44 hores.