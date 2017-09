La senyera desapareix de l'Ajuntament del Vendrell «per casualitat»

Una usuària de Twitter ho ha denunciat a la xarxa social i l'Ajuntament li ha respost que el màstil s'havia trencat «per casualitat»

Actualitzada 13/09/2017 a les 14:55

La façana de l'Ajuntament del Vendrell llueix, aquest 13 de setembre, totes les banderes oficials tret d'una: la senyera. L'usuari de Twitter @EdgarSolfer se n'ha fet ressò i la usuària @AnnaGuell ha decidit preguntar per aquesta qüestió a l'Ajuntament mitjançant la xarxa social, ja que ha trobat «molta casualitat» que no tinguin posada la senyera just quan han decidit no cedir espais municipals per votar en el referèndum de l'1-O.L'Ajuntament de Twitter ha explicat que sí que es tracta d'una casualitat tot responent mijtançant la xarxa social. «Per casualitat s'ha trencat el màstil de la senyera. Està programat que aquesta setmana es faci reparació aprofitant renovació de banderes», ha piulat el consistori.En la conversa mantinguda a la xarxa social també hi ha volgut participar un altre usuari, @Fernando_Monton, qui ha expressat que el mobiliari urbà del municipi està ple d'estelades, cosa que és una «il·legalitat». «Els suggereixo que les retirin com ho va fer l'Ajuntament de Calafell, sinó els posaré una denuncia», ha expressat l'usuari. El tuitaire també ha aprofitat l'ocasió per felicitar l'Ajuntament «per complir la legalitat» en relació a la negativa de cedir els espais municipals per la votació de l'1-O.