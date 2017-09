Desenes d'agents de la Policia Nacional arriben a Reus aquest dimarts

Els agents s'allotgen a l'hotel Gaudí, i han passat pel centre del municipi amb diverses furgonetes, que han sorprès els vianants

Actualitzada 12/09/2017 a les 17:58

No podran res! Som un poble decidit, convençut, ferm i combatiu. Fora les forces d'ocupació, fora de Reus i dels Països Catalans!!! pic.twitter.com/S21YWmYofS — Endavant Baix Camp (@Endavant_BCamp) 12 de setembre de 2017

Molts policies nacionals vinguts de no sé on, ara mateix allotjant-se a l'hotel Gaudí de Reus!! pic.twitter.com/jJc1ejZA9Y — la marta sabatera (@martabuchsinol) 12 de setembre de 2017

Desenes d'agents de la Policia Nacional han arribat a Reus aquest dimarts al migdia, amb multitud de furgonetes que han sorprès els vianants quan passaven pel centre de la ciutat. Els agents s'allotgen a l'hotel Gaudí, on hi han arribat al voltant de les 15 hores. Alguns d'ells anaven uniformats, mentre que d'altres anaven de paisà. Des del mateix hotel no han pogut precisar quan es va fer la reserva. Pel que fa als vehicles i furgonetes policials, els agents els han estacionat al pati de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de Reus, ubicada al passeig Mata. La presència dels agents es dóna quan falten menys de tres setmanes pel referèndum de l'1-O.Diverses persones que s'han trobat amb els vehicles circulant pel centre de la ciutat han penjat fotografies a les xarxes socials, mostrant la sorpresa i, fins i tot, «indignació», davant l'elevat nombre d'efectius.