La platja del Francàs torna a quedar-se sense sorra

En plena època de bany, l'única guingueta de la platja vendrellenca es troba separada de l'aigua per tant sols dos metres de sorra

Redacció

Actualitzada 07/07/2017 a les 14:45

La platja del Francàs es troba, en plena època d’estiu, en la mateixa situació que a principis de la temporada de bany: sense sorra. Així ho ha denunciat a Diari Més la propietària de la guingueta Xiringbarby’s, Bàrbara Peris, qui veu «desanimada» com el mar va engolint la sorra reposada. En aquests moments, l’única guingueta de la platja vendrellenca tan sols està separada de l’aigua per dos metres de sorra i pateix un desnivell de metre i mig.



Les màquines del Servei Provincial de Costes del Ministeri de Foment van arranjar la platja del Francàs, amb la reposició de sorra que s’havia perdut després del temporal, el passat 6 de juny. Aquest era el segon cop que s’abocava sorra a la platja –el primer va ser abans de Setmana Santa- i es feia davant les reiterades queixes de banyistes i els propietaris de la guingueta. Ells afirmaven que la platja es trobava en un estat lamentable i que hi havia un alt esglaó per entrar a l’aigua.



Però aviat el mar va tornar a començar a guanyar terreny. En només dos dies s’havien perdut quasi cinc metres de sorra a l’alçada del bar de platja i gairebé deu a la zona del búnquer, a més de tornar-se a crear un gran esglaó. Un mes després, a data de 7 de juliol, Peris denuncia que «el mar es menja metres de sorra per hores», ja que «la sorra desapareix més ràpid en estar menys compactada». Això fa que, en aquests moments, només tingui dos metres de sorra davant la guingueta i un desnivell de metre i mig.



La propietària de la guingueta afirma estar «desanimada» amb aquesta situació i manifesta que «els estiuejants estan preocupats», ja que veuen com es va degradant la platja i no es realitza cap més acció per arreglar-ho.