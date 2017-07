Els treballadors municipals del Vendrell, en contra dels pressupostos del 2017

Han presentat al·legacions als pressupostos, aprovats el passat 12 de juny, perquè «no respecten els acords d'Inspecció de Treball»

Redacció

Actualitzada 07/07/2017 a les 18:45

Els membres del Comitè de Personal de l’Ajuntament del Vendrell, de la Residència d’Avis la Muntanyeta i de la Junta de Personal han presentat al·legacions als pressupostos municipals del 2017, aprovats el passat 12 de juny, perquè asseguren que «no respecten els acords, convenis, pactes i informes d’Inspecció de Treball vigents en l’actualitat».



Els representants dels treballadors asseguren, que tot i que els pressupostos són més elevats que els del passat 2016 -concretament, han crescut un 13,3%-, «la partida de Personal que correspon al capítol I és inferior a l’any 2016». Per aquest motiu, sentencien que «és impossible que es puguin complir els pactes signats entre les dues parts per una manca de pressupost en aquesta partida». A través de la presentació d'al·legacions, el grup «espera que l’actual equip de govern rectifiqui i incorpori la quantitat necessària per poder fer front als documents pactats amb els treballadors».



El grup manifesta que els pressupostos s'han elaborat sense consultar, «en cap moment», els treballadors, motiu pel qual, finalment, han presentat les al·legacions.