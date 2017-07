Confirmat l'homicidi, pren força la hipòtesi d'un assalt

Actualitzada 06/07/2017 a les 08:08

L'autòpsia de la dona trobada morta aquest dimarts a la nit a la seva casa d'una urbanització de la Bisbal del Penedès (Baix Penedès) ha revelat que ha estat violenta. Segons ha pogut saber l'ACN, la mort hauria estat per asfíxia, malgrat que el cos no presentava signes evidents de violència. Un cop confirmat l'homicidi, en la investigació policial del cas pren força la hipòtesi que la dona hauria estat víctima d'un assalt, malgrat que no es descarten altres possibilitats. Hi ha diverses línies d'investigació, inclòs l'entorn familiar de la finada . Els familiars de la dona, segons la seva declaració, haurien trobat a faltar diners, uns 2.000 euros, que estarien en un moneder.

Els fets van tenir lloc cap a quarts de dotze de la nit d'aquest dimarts quan la filla de la dona va entrar a casa i va trobar-se la seva mare estesa al terra del menjador i amb la finestra oberta. Des del primer moment, la família va sospitar que la seva mare havia estat víctima d'un robatori.



La dona residia des de fa menys d'un any en una casa unifamiliar que hi ha a la urbanització Priorat de la Bisbal del Penedès amb el seu marit, la seva filla i la parella d'aquesta.



En el moment dels fets, la dona estaria suposadament sola a casa.