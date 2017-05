Presó per un lladre reincident en robatoris a trasters i domicilis

L'home ha estat arrestat, aquest 2017, en 7 ocasions. El 2016 ho va ser en 16, i en total acumula 35 detencions

08/05/2017

Un jutge del Vendrell ha decretat presó per un home de 33 anys i nacionalitat espanyola per robatori amb força. Aquest 2017, el lladre ha estat arrestat en set ocasions per robatoris i furts en trasters i domicilis al Baix Penedès, i gràcies a la col·laboració ciutadana se l'ha pogut detenir de nou. El passat 2016, l'home va ser arrestat 16 vegades per diversos robatoris, entre els quals destaquen gran quantitat de robatoris en trasters de la zona. En total, però, acumula fins a 35 detencions.



El robatori que va propiciar aquesta última detenció es remunta al 27 d'abril. L'home de 33 anys i dos joves de 22 i 19 anys, respectivament, van entrar a robar a una casa de segona residència de Calafell. Una persona va veure com un dels joves passava un televisor a un segon jove per sobre la tanca de la casa, i que després marxaven en cotxe. El veí va alertar els Mossos d'Esquadra, que un cop al lloc dels fets, van comprovar que els lladres també s'havien endut canonades i aixetes de l'habitatge.



A partir d'aquí es va iniciar una investigació que va permetre, al cap de cinc dies, detenir l'home de 33 anys, conegut pels agents per les recurrents detencions. A partir d’aquest arrest, els mossos van seguir la investigació i, l'endemà de la primera detenció, van localitzar i detenir dos joves més com a còmplices del delicte. Aquests dos són dos joves de 22 i 19 anys, de nacionalitat marroquina i veïns de Calafell i Cunit. Els detinguts van passar a disposició judicial divendres passat, i el jutge va decretar l’ingrés a presó només per a l'home de 33 anys.