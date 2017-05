El cos calcinat trobat al Penedès és d'un Guàrdia Urbà de Barcelona relacionat amb un cas de pornografia

La policia científica equipant-se per accedir al lloc on s'ha trobat un cos calcinat al costat del Pantà de Foix.

La seva parella va destapar el cas ‘pornoenveja’, del que n’era víctima i que afectava el cos barceloní

Actualitzada 06/05/2017 a les 13:28

El cos totalment calcinat que va aparèixer en un cotxe, també en flames, prop del pantà de Foix correspon a un Guàrdia Urbà de Barcelona. Segons ha informat l’emissora RAC1, els Mossos d’Esquadra han identificat la víctima gràcies al cotxe, que tot i quedar cremat l’han reconegut com el seu, i a una pròtesi a l’esquena col·locada feia un temps.



La mort violenta d’aquest agent no es descarta que pugui ser un assassinat, ja que el cas té relació amb una investigació que afecta la Guàrdia Urbana barcelonina. La parella de la víctima va destapar un cas de pornografia, anomenat ‘pornoenveja’, que va fer públic el diari La Vanguardia. Aques cas esquitxa el cos de seguretat municipal, ja que a les imatges pornogràfiques es veia la agent que ho va denunciar, ja que l’autor de les fotos era la seva ex-parella, també membre del cos de la Guàrdia Urbana barcelonina, que va penjar les imatges quan la agent va decidir tallar la relació.



Aquesta història, explicada per RAC1, encara té un altre gir. La víctima calcinada formava part de la unitat que recorria en moto les rondes de Barcelona. Tot i així, estava suspès de sou i feina després de ser expedientat per haver agredit, presumptament, un motorista que es va saltar un stop.



Segons l’actual parella de la víctima l’agent va marxar de casa, arran d’una discussió sentimental, tres dies abans que fos trobat totalment calcinat. Una setmana abans d’aquest crim, l’agent va acompanyar la seva parella a declarar davant el jutge pel cas ‘pornoenveja’ que ella mateixa havia destapat i del qual també n’era la víctima. Tota aquesta història ha portat els Mossos a sospitar que la mort es tracta d’un crim relacionat amb aquest altre cas.