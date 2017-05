Troben un cadàver a l'interior d'un cotxe calcinat a Castellet i la Gornal

Pla general de la policia científica equipant-se per accedir al lloc on s'ha trobat un cos calcinat al costat del Pantà de Foix. En primer pla, un agent dels Mossos d'Esquadra. Imatge del 5 de maig de 2017

Els Mossos no van poder identificar la víctima ni la matrícula de vehicle

Actualitzada 05/05/2017 a les 11:51

Els Mossos investiguen l'aparició d'un cadàver a l'interior d'un vehicle en una pista forestal que dona accés al pantà de Foix, al terme municipal de Castellet i la Gornal. La policia catalana va rebre aquest dijous a la tarda, al voltant de les sis, un avís que hi havia un cotxe cremat prop de l'embassament i en arribar al lloc van veure que també hi havia un cadàver d'un cos humà al seu interior. Segons fonts policials, el cos es troba calcinat i va ser impossible identificar la víctima. En les pròximes hores, està previst que se li practiqui l'autòpsia i obtenir més elements per a la investigació. Així mateix, el vehicle va quedar completament cremat i tampoc es va poder obtenir la matrícula. De moment, els Mossos mantenen totes les hipòtesis obertes.



Els agents dels Mossos d'Esquadra desplaçats fins al lloc, en una pista forestal per on s'accedeix des de la BP-2115, han estat fins ben entrada la passada nit intentant reconstruir els fets.