El Vendrell estableix un protocol per la intervenció en cas d'habitatges ocupats

El consistori diferenciarà entre qui ocupa per necessitat i qui ho fa per viure aprofitant-se de la ineficiència del sistema

Redacció

Actualitzada 05/05/2017 a les 15:09

L’Ajuntament del Vendrell ha redactat un protocol per a la intervenció en matèria d’ocupacions, el qual pretén planificar com actuar davant l’ocupació d’habitatges o edificis de forma irregular. El consistori ha treballat en aquest protocol els darrers mesos amb la implicació de les regidories de Policia Municipal, Serveis Socials i Habitatge, per tal d’ajudar aquelles famílies que es troben en situació de vulnerabilitat.



Amb aquest nou protocol s’intenten trobar respostes per a les persones afectades i s’estableix un protocol de treball tranversal entre els diversos departaments de l’Ajuntament que intervenen en aquestes qüestions. També s’estableixen canals de comunicació bidireccionals amb altres agents implicats, aprofitant sinèrgies de treball conjuntes.



El protocol ha de donar resposta, d’una banda, a les persones que pateixen la falta d’habitatge i, de l’altra, a les persones que es troben el seu habitatge ocupat o que pateixen actituds incíviques. Cal destacar que el consistori diferenciarà qui ocupa per necessitat i qui ho fa per viure aprofitant-se de la ineficiència del sistema. Als primers, els oferirà ajuda per regularitzar la seva situació i, en el segon cas, es posarà en contacte amb el propietari perquè presenti la demanda al més aviat possible. Si hi ha problemes de convivència o manca de respecte, serà el consistori qui emprengui accions legals al·legant problemes de seguretat.