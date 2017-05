El PDeCAT de Calafell denuncia l'encariment del preu de l'aigua

Convida als veïns a enviar els seus rebuts per tal de demostrar-ho

S. Jiménez

Actualitzada 04/05/2017 a les 21:05

El grup municipal del PDeCAT de Calafell ha encetat una campanya per recollir els rebuts de l’aigua dels ciutadans i poder demostrar que la modificació de la taxa d’aquest servei, aprovada enguany, ha suposat un notable encariment per a les famílies. El PDeCAT convida als veïns de Calafell a enviar les factures que hagin pagat pel consum d’aigua on, segons sostenen des d’aquest grup de l’oposició, quedarà reflectit l’increment que, en molts casos, podria ser de gairebé el 50% respecte a l’exercici anterior.



L’augment del preu de l’aigua, servei que gestiona SOREA, es va posar damunt la taula en el darrer ple del consistori. El grup municipal del PDeCAT va demanar al govern la rectificació de les tarifes i que s’acceptessin les al·legacions que aquesta mateixa formació havia presentat a aquestes. L’equip de govern, però, va respondre negativament. «De fet, durant el ple, l’alcalde ens va reptar a presentar alguna factura on hi quedés reflectit l’augment del preu de l’aigua», recorden des del PDeCAT.



La recollida de factures de l’aigua per part d’aquesta formació ja havia començat abans i, ara, ha posat a l’abast dels veïns un correu electrònic (pdecatcalafell@gmail.com) per tal que enviïn els rebuts i «per tal que el govern s’adoni que no només es tracta de paraules», segons diuen. Abans de l’aprovació de les noves tarifes del servei de subministrament d’aigua, els calafellencs pagaven, sense distinció, un mínim. «Se’ns va vendre que la nova proposta seria més justa i que ara es pagaria només pels metres cúbics que s’utilitzen. Però la realitat és que, darrere de les noves tarifes, hi ha un augment de preu», expliquen des del PDeCAT.



Segons aquesta formació, amb l’anterior sistema, es pagaven 35,45 euros per 30 m3. «Ara, per 15 m3 es paguen 47,25 euros», asseguren. «Molta gent s’està queixant i els jubilats i persones en situació de risc, estant veient com ha incrementat la seva factura de l’aigua», denuncia el PDeCAT.