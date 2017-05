Tot a punt per la 8a edició de la Fira de la Cervesa Artesanal Catalana a l'Arboç

L'esdeveniment tindrà lloc el proper 6 de maig

Redacció

Actualitzada 04/05/2017 a les 15:07

L’Arboç s’omplirà, un any més, de parades de cervesers catalans en el marc de la 8a Fira de la Cervesa Artesanal Catalana, que tindrà lloc el proper 6 de maig. Desprès de l’èxit de les edicions anteriors, fins a 15 marques s’han interessat per mostrar als visitants les diferents varietats de cervesa elaborada artesanalment a partir del gra.



Les parades se situaran a la plaça de la Vila i el carrer Major de les 11 del matí fins les 11 de la nit. Els visitants podran acompanyar la cervesa amb la degustació de les tapes diabòliques preparades pel Ball de Diables de l’Arboç, organitzador de l’esdeveniment amb la col·laboració de l’Ajuntament del municipi.



Com a novetat, enguany hi haurà una xerrada sobre el procés d’elaboració i els productes que es fan servir per elaborar cervesa artesana, que anirà a càrrec del col·lectiu Zythos (cervesers artesans del Penedès). La conferència tindrà lloc a Cal Rossell en dos torns, a les 12h i a les 19h.