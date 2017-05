Milers de persones visiten la Fira Modernista del Penedès a l'Arboç

Les activitats més concorregudes van ser les visites guiades al Castell de Bellesguard i a la Giralda, on s'hi van acostar més de 1.500 curiosos

Redacció

Actualitzada 03/05/2017 a les 14:34

Visitants d’arreu de Catalunya van omplir els carrers de l’Arboç en el marc de la Fira Modernista del Penedès, que va tenir lloc els dies 29 i 30 d’abril. Milers de persones s’han acostat al municipi baixpenedesenc per gaudir tant del mercat modernista com de la resta d’activitats programades. Els actes estrella han estat les visites guiades al Castell de Bellesguard i a La Giralda, que van atraure a més de 1.500 curiosos.



L’ambient animat i d’actuacions constants durant la Fira es va aconseguir gràcies a la Marató de Teatre d’Època al Carrer, que enguany ha comptat amb el rècord de 12 companyies participants. Les van encapçalar els grups locals Elenc Artístic Arbocenc, que estrenava la Creu de Sant Jordi, i l’Embruix.cat.



Per altra banda cal destacar que enguany s’ha estrenat a la Fira Modernista el primer grup arbocenc de persones ambientades d’època. Es tracta del batejat com a Els amics del Rei Josep, en honor a l’estrafolari i delirant personatge arbocenc de principis de segle XX.



També van comptar d’una bona acollida per part del públic altres propostes com la Gimcana dels Edificis Modernistes de l’Arboç, les exposicions, els jocs de circ, o el Ball Modernista.