La germana de Primo de Rivera es queda sense carrer a Calafell

El carrer Comtessa del Castell de la Mota, a Segur, ha passat a denominar-se carrer Eslovènia

Redacció

Actualitzada 03/05/2017 a les 09:52

El ple municipal de Calafell ha decidit fer caure un dels últims vestigis del règim franquista que es mantenia present al paisatge urbà del municipi. Es tracta del carrer Comtessa del Castell de la Mota, títol nobiliari que el dictador Francisco Franco va atorgar el 1960 a Pilar Primo de Rivera, germana del que va ser fundador de la Falange Española, José Antonio Primo de Rivera.



El nom del carrer s'havia catalanitzat i feia referència al castell que havia estat seu, a Medina del Campo, a Valladolid, de la Secció Femenina del Movimiento Nacional, secció que liderava precisament Pilar Primo de Rivera.



L'elecció d'Eslovènia per a substituir el nom ha estat per uniformitat amb altres carrers propers de la zona de Segur de Calafell, que també utilitzen el nomenclàtor de països europeus.



La decisió de suprimir la denominació franquista del carrer va sorgir a partir d'una moció presentada per la CUP a la qual en el ple celebrat dimarts van votar a favor tots els grups municipals, excepte Ciutadans, tot i que la seva posició contraria era originada per disconformitats formals amb la convocatòria del plenari en el seu conjunt.