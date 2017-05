El Consell Fiscal ajorna a dijous les queixes dels fiscals Anticorrupció

José Grinda i Fernando Bermejo van ser apartats del cas del 3%, que s'investiga des del jutjat del Vendrell, per ordres d'Anticorrupció

El Consell Fiscal ha ajornat a dijous la discussió de les sol·licituds d'empara presentades per tres fiscals Anticorrupció davant dues decisions del nou cap d'aquesta Fiscalia, Manuel Moix: la de substituir els fiscals del cas 3 % i la de tramitar una denúncia contra ells d'un imputat per coaccions.



Aquests dos punts figuraven en primer lloc en l'ordre del dia del plenari dels fiscals, que se celebra aquest dimecres i dijous, però finalment els seus membres han decidit posposar-ho, segons han informat fonts oficials del ministeri públic, que han precisat que en la sessió de dimecres el fiscal de la Unitat de Suport ha informat de diverses qüestions que afecten a l'organització i a la plantilla.



Un d'aquests punts polèmics és l'empara que han demanat els fiscals José Grinda i Fernando Bermejo davant la decisió de Moix de rellevar-los de la investigació de les comissions del 3 % de CDC, que portaven des de 2015 amb un jutge del Vendrell. Moix va nomenar en el seu lloc a dos fiscals catalans i va justificar aquest canvi per motius de proximitat, en considerar més pràctic que portessin el cas des d'allà.



L'altra empara l'han reclamat aquests mateixos fiscals i un altre membre més d'Anticorrupció, Juan José Rosa, davant la denúncia que va presentar un imputat en el cas Emperador (sobre la màfia xinesa de blanqueig liderada per Gao Ping) que els acusa d'haver-li coaccionat per declarar en contra de l'expresident català Jordi Pujol. Els tres fiscals han negat aquestes coaccions i, per contra, han al·legat que l'empresari els va exigir diners dels «fons reservats» per inculpar a Pujol. Moix va donar tràmit a aquesta denúncia de l'empresari Rafael Pallardó i la va enviar a la Fiscalia del Tribunal Superior de Catalunya, que és l'encarregada de fer les oportunes diligències en estar aforats els fiscals.



Ambdues queixes les tractarà finalment dijous el màxim òrgan assessor de la Fiscalia General de l'Estat, que només funciona a nivell consultiu, per la qual cosa l'última paraula sobre ambdues decisions de Moix la té el fiscal general, José Manuel Maça.